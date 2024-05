Cultura e Turismo: Secretaria convida população para apresentação do Plano Museológico na segunda-feira

Iniciativa compõe as ações da 22ª Semana Nacional de Museus (SNM) e também faz parte das comemorações dos 30 anos do Museu Municipal.

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, realizará na segunda-feira (20/5), às 8h, no Cinema Cultural do Parque da Cultura, a apresentação do Plano Museológico do Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”. A iniciativa compõe as ações da 22ª Semana Nacional de Museus (SNM) e também engloba as comemorações alusivas aos 30 anos do Museu Municipal.

O Plano Museológico consiste em duas partes fundamentais: o Perfil Museológico e a Linha Programática de Ações. Na ocasião, o projeto será apresentado à toda população. Para chegar nesta etapa, foram realizadas duas Oficinas de Formação para realização do Plano Museológico e documentos institucionais para Museu, pelo projeto aprovado no ProAC 2023, coordenadas pela museóloga Petúlia Nogueira, que desenvolve um trabalho em parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo.

Semana Nacional dos Museus

Promovida desde 2003 pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ipam) e a Associação Brasileira de Museus (ABM), a Semana Nacional de Museus acontece no mês de maio, devido às comemorações ao Dia Internacional dos Museus, comemorado em 18 de maio, com o propósito de integrar os museus brasileiros e intensificar sua relação com a sociedade. A Semana recebe apoio do Ministério da Cultura, Petrobras, Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES).

Museu “Edward Coruripe Costa”

O Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”, instalado no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” foi inaugurado em 1994. Seu patrono, que dá nome à instituição, foi quem iniciou a coleta de acervo relacionada à história do município. Ao longo dos anos, o museu recebeu uma quantidade significativa de objetos de diversas tipologias, principalmente provenientes de doações de residentes locais, além dos possíveis acervos operacionais que existem espalhados pelo município e locais de interesse patrimonial cultural.

Edward Coruripe iniciou a coleção dos primeiros artigos que comporiam o acervo encontrado hoje no espaço, atualmente são mais de 4 mil objetos, divididos entre quadros, pinturas, desenhos, móveis, aparelhos domésticos, armas de fogo, espada, máquina de costura e fotográfica, esculturas, fotografias e exemplares de jornais. A maior parte do acervo do museu divide-se entre o fotográfico e o documental.