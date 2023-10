Votuporanga participa do “Circuito Sesc de Artes 2023”

Evento ocorrerá gratuitamente dia 29 de outubro no Parque da Cultura com atrações circenses, dança, literatura, música e teatro.

Quando o assunto é cultura em Votuporanga, o cenário principal é o tradicional Parque da Cultura. E será neste espaço a céu aberto que ocorrerá, gratuitamente no próximo domingo (29.out) a partir das 16h, o “Circuito Sesc de Artes – Edição 2023”, promovido pelo Sesc São Paulo em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.

A iniciativa cultural visa estimular o uso dos espaços públicos como sendo fundamentais para o convívio social e a troca de experiências e aprendizados através de espetáculos e oficinas ampliando assim, o diálogo, respeito e a transformação social por meio da arte.

O município integra o roteiro 4, que contará com as seguintes atrações nas categorias: Artes Visuais e Tecnologias, Circo, Dança, Literatura, Música e Teatro.

A edição deste ano é composta por 12 roteiros que atenderão, no total, 123 municípios do Estado de São Paulo através das mais variadas manifestações artísticos-culturais e passará por cidades como Fernandópolis, Jales, Mirassol, Santa Fé do Sul e Tanabi.

Janaina Silva, secretária da Cultura e Turismo, destaca a importância do evento para a agenda cultural do município. “O calendário de festividades de Votuporanga vem ganhando notoriedade cada vez mais com shows e atrações que proporcionam não só lazer, mas também cultura. E eventos de renome, como esse do Circuito Sesc, ampliam ainda mais a visibilidade do nosso espaço, que sempre oportuniza shows dos nossos artistas locais e também nossos próprios eventos como foi recentemente com a segunda edição do Conecta Criança, com público estimado em 10 mil pessoas, o já tradicional Parque das Artes, entre outros”.