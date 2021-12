Deputado Federal General Peternelli completa um ano como Cidadão Votuporanguense

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O deputado federal General Roberto Peternelli – considerado um dos principais parlamentares na ligação política de Votuporanga com o Governo Federal recebeu há exato um ano, o título de Cidadão Votuporanguense outorgado pela Câmara Municipal.

Durante Sessão Solene ocorrida no plenário da Câmara de Vereadores, no dia 14 de dezembro de 2020, o deputado recebeu das mãos do então vereador Vilmar da Farmácia – autor da homenagem, o Título de Cidadão Votuporanguense, a maior honraria concedida pelo Legislativo municipal.

A Sessão Solene de 2020 foi bastante concorrida, e na ocasião, o ex-vereador Vilmar da Farmácia fez um agradecimento especial ao parlamentar que tem sido um importante elo entre as reivindicações apresentadas pelos vereadores, o ex-prefeito João Dado e o atual prefeito Jorge Seba, em Brasília.

“O General Peternelii é autor das principais emendas parlamentares já liberadas pelo Governo Federal em benefício a Votuporanga, nas mais diversas áreas, educação, saúde, infraestrutura urbana e esportes”, destacou Vilmar da Farmácia.

Na última semana, o deputado recebeu em seu gabinete em Brasília, os vereadores votuporanguense Jezebel Silva (PODEMOS) e Nilton Santiago (MDB) e recebeu novas reivindicações para o município. De autoria do deputado, Votuporanga já recebeu milhões em emendas parlamentares que estão sendo investidas em diversas áreas, proporcionando o desenvolvimento e geração de emprego e renda para Votuporanga.

O ENTÃO VEREADOR VILMAR DA FARMÁCIA ENTREGA O TÍTULO DE CIDADÃO VOTUPORANGUENSE AO DEPUTADO GENERAL PETERNELLI.