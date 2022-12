Serginho faz discurso emocionado em sua despedida como presidente da Câmara Municipal de Votuporanga

Durante a 46ª sessão ordinária do ano e sua última como presidente da Câmara Municipal de Votuporanga na atual Legislatura, o vereador Serginho da Farmácia fez um discurso rápido, emocionado, mas de profunda gratidão aos colegas parlamentares e à equipe de servidores e colaboradores do Poder Legislativo.

Serginho destacou em sua fala que procurou fazer uma gestão democrática e com a participação de todos os vereadores, principalmente nos eventos oficiais em que foram solicitados para representar o Poder Legislativo. “Muito grato por me representarem de forma bem democrática em todos os eventos, por atenderem a população e ajudar na realização de reuniões. Agradeço também aos servidores da Câmara, vocês são a minha família”, afirmou Serginho da Farmácia, presidente da Câmara nos anos de 2021 e 2022.

Veja o discurso proferido pelo vereador Serginho:

Com muita alegria, satisfação e o sentimento de dever cumprido, ocupo essa tribuna para o meu último discurso como presidente desta Casa de Leis. Em dois mandatos nos meus 4 mandatos como vereador, ocupei a presidência deste Poder Legislativo e confesso que, diante de tantas dificuldades enfrentadas nos últimos dois anos, deixo a presidência com a pura sensação do dever cumprido.

Junto aos meus colegas vereadores, Mesa Diretora e servidores enfrentamos um período de maior dificuldade, angústia, incertezas em nossa humanidade. O mundo atravessou a pandemia da COVID-19, e nós, Câmara levamos a sério todo o aporte de prevenção e contribuição para essa doença não atingisse o maior número dos votuporanguenses.

Infelizmente, como nos demais setores públicos, tivemos que reduzir a carga horária de expediente, atendimento apenas de forma remota e nos reinventamos com as nossas sessões ordinárias online pelas nossas plataformas digitais.

Enfrentamos essa crise de saúde pública com afinco, pudemos enquanto legislador, contribuir para a saúde pública de nossa cidade. Com a economia feita nos recursos da Câmara Municipal, pudemos repassar ao prefeito Jorge Seba uma parte do duodécimo do Legislativo e com isso, o município comprou uma ambulância totalmente equipada para oferecer atendimento digno aos nossos pacientes que buscam atendimento junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Neste ano, como todos podem ver, estamos em diversas melhorias internas e externas do Palácio 8 de Agosto – sede da Câmara Municipal.

Com o apoio de nossa Mesa Diretora, estamos investindo aproximadamente R$1,3 milhões em diversas frentes, pintura interna e externa do prédio, substituição do forro do plenário, da ala administrativa e dos gabinetes dos vereadores, troca de pisos de todos os setores, novo sistema de ar condicionado central por um sistema bem mais econômico, troca da cobertura do estacionamento externo, troca do sistema de wifi por um mais moderno e econômico, troca de todas as mesas e cadeiras dos gabinetes e dos servidores legislativos, melhorias na recepção do prédio da Câmara com a troca da porta principal, substituição de todas as persianas e cortinas dos gabinetes dos vereadores e de servidores – melhorias essas necessárias em razão do tempo de uso desde a inauguração desta casa, há cerca de 20 anos.

Também implantamos ao longo deste ano, um novo sistema de votação eletrônico criado por nossa própria equipe de Tecnologia de Informação, sem custos ao município, sendo modelo para toda a nossa região, desenvolvimento de sistema interno eletrônico dos trâmites legislativos digital em substituição aos atuais.

Em mais uma ação desta Casa de Leis, batemos recorde do número de proposituras apresentadas pelos colegas vereadores, totalizando 607 de autoria dos 15 parlamentares, discutimos, votamos e aprovamos 161 projetos de lei que trouxeram grandes benefícios à comunidade votuporanguense.

Ao longo de 2022, a Câmara registrou 999 matérias de autoria dos vereadores e do Executivo, entre indicações, moções, projeto de Decreto Legislativo, de Emenda à Lei Orgânica, projetos de Lei, de Lei Complementar, de Resolução e requerimentos de informação, totalizando 999 documentos. Um número que mostra que essa Casa de Leis está atenta às necessidades de nosso município, de suas demandas e reivindicações de nossa comunidade votuporanguense.

Agora, é hora de agradecer”

Ao nosso Deus, PAI todo poderoso, à minha família, que sempre esteve ao meu lado, mesmo que, em muitas ausências em razão que o cargo exige, a minha esposa CRIS, as minhas filhas, genros, meu netinho, o maior presente de Deus para a minha vida, aos meus pais.

Destaco sobremaneira, o apoio incondicional do corpo de servidores desta Casa, dos meus amigos vereadores, aos nobres pares da Mesa Diretora.

Ao meu amigo prefeito Jorge Seba, obrigado pela parceria, mesmo sendo poderes distintos, soubemos conduzir de forma harmoniosa os trabalhos aqui realizados, aos secretários municipais e a todos os servidores municipais.

O meu muito obrigado, E QUE DEUS OFEREÇA A TODOS NÓS, UM 2023 REPLETO DE GRANDES REALIZAÇÕES E QUE TRAGA PAZ, HARMONIA E PROSPERIDADE A CADA LAR DOS NOSSOS VOTUPORANGUENSES.

Obrigado!