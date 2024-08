Deputado Carlão Pignatari visita obra de ampliação da UTI da Santa Casa de Votuporanga; conclusão está prevista ainda neste mês

Investimento de R$ 2,2 milhões foi intermediado pelo parlamentar junto ao governo do Estado

O deputado Carlão Pignatari visitou, nesta terça-feira (6), as obras de reforma e ampliação da UTI (unidade de terapia intensiva) da Santa Casa de Votuporanga. As intervenções começaram no ano passado e estão em fase de acabamento, com previsão de conclusão ainda neste mês de agosto. Com isso, o número de leitos da UTI adulto vai dobrar, passando de 10 para 20, beneficiando pacientes de 53 cidades da região.

“Estou feliz em ver mais uma obra em fase de conclusão. Sempre trabalhei em parceria com a Santa Casa de Votuporanga, para trazer recursos e investimentos, e essa ampliação da UTI é especial, porque vai atender pacientes daqui e de toda a região. Fico agradecido pelo empenho de todos da Santa Casa para realizar mais essa ação”, afirmou o deputado, que intermediou o investimento de R$ 2,2 milhões junto ao governo estadual.

A visita contou com a participação do provedor do hospital, Amaro Rodero, de assessores e funcionários. O projeto contempla uma expansão de 543 metros quadrados. Ao final, serão 40 leitos de UTI, sendo 30 de UTI adulto e 10 neonatal, tornando a Santa Casa de Votuporanga ainda mais preparada para atender um maior número de pacientes em condições críticas ou em recuperação. “Nós só temos a agradecer ao deputado Carlão”, disse Rodero.

Carlão afirmou que a obra está sendo executada com extrema qualidade e que, de acordo com a direção da unidade, a UTI será a primeira do Brasil com sistema informatizado. “É uma obra de extrema modernidade. As informações que temos é que é a primeira UTI do país com sistema controlado, de monitoramento controlado, para atender os nossos pacientes”, afirmou o deputado.

De acordo com a assessoria da Santa Casa, o monitoramento centralizado vai permitir que os profissionais possam se concentrar em outras atividades, sabendo que serão alertados sobre qualquer alteração no estado clínico dos pacientes. “Com um sistema de alarme para alertar sobre quaisquer anormalidades, há uma maior segurança para os pacientes internados na UTI”, informou o hospital.

Nos últimos quatro anos, Carlão Pignatari intermediou mais de R$ 10 milhões em investimentos do Estado para o hospital, considerado uma unidade regional de saúde de média e alta complexidade. “Vamos continuar trabalhando para que a Santa Casa de Votuporanga permaneça um local de excelência no atendimento de saúde da nossa população. Podem continuar contando com o meu apoio”, afirmou o deputado.