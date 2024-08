Caramelo, como foi carinhosamente apelidado, entrava na unidade de saúde e latia chamando pelo dono que deu entrada no Pronto Atendimento no dia 1º de agosto. O tutor, infelizmente, morreu.

A história de fidelidade de um cachorro impressionou funcionários de Pronto Atendimento localizado em Viana, na Grande Vitória. Há nove dias, o cão entrava na unidade e latia como se dissesse para a equipe médica que aguardava pelo seu tutor que deu entrada no local. No entanto, o reencontro não será mais possível justamente devido à morte do seu melhor amigo.