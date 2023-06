Eleição para conselheiro tutelar tem 17 inscritos em Votuporanga; conheça os nomes

Após o fim do prazo de inscrições, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) registrou 17 pré candidatos ao cargo de conselheiro tutelar do município.

Isso não significa que todos estão aptos para participar da eleição, já que ainda existem etapas da seleção.

Depois de análise das inscrições de pré-candidatos, a Comissão do Processo Administrativo de Escolha dos Conselheiros Tutelares apresentou a relação das inscrições.

São 17 nomes:

Aline Pocópio da Silva, Anny Santos Zirondi, Celma Lucia Fraga Lima, Cintia Ferreira de Oliveira, Cléber de Lima Dias, Cristiana Aparecida de Souza Pereira, Jaqueline de Campos, José Roberto Garcia, Katia Helena da Cruz, Maíra Rodrigues Braga Nascimento, Maria José da Crus Pereira, Neusa Rossini de Carvalho, Osmair Francisco, Paulo César Carrilho, Renata Garcia Dias, Rosa Helena Luiz, e Washington Elias Junior da Silva.

A eleição será realizada no dia 1º de outubro e o salário de cada um dos cinco eleitos será de R$ 3.526,61.

Eles exercerão o mandato de 10 de janeiro de 2024 a 9 de janeiro de 2028. Serão realizadas três etapas para a escolha.

A primeira, que é eliminatória, será o processo de habilitação dos pré-candidatos.

Em uma das etapas, os pré-candidatos realizarão prova escrita e prova prática executadas em duas fases: avaliação de conhecimentos gerais sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e avaliação de conhecimentos básicos de informática.

Entre os critérios para participar da eleição é necessário ter reconhecida idoneidade moral, idade igual ou superior a 21 anos, morar no município há, no mínimo, três anos e ter reconhecida experiência na área de defesa ou atendimento aos direitos da criança e do adolescente.

Todas as pessoas a partir de 16 anos, que tenham inscrição eleitoral na Zona Eleitoral de Votuporanga, poderão votar. Já as campanhas dos candidatos poderão ser feitas de 12 de agosto a 29 de setembro.