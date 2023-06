Parisi promove Leilão de Gado em prol da Santa Casa

Evento será no início de julho, com 100% da renda para o Hospital votuporanguense

A sexta edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga em Parisi já tem uma data definida: 9 de julho. A Comissão de Voluntários está nos preparativos para o evento, que tem 100% da renda revertida para o Hospital votuporanguense.

O Leilão será a partir das 11h no salão paroquial, na rua Praça Nossa Senhora Aparecida n° 222. O evento é organizado por mais de 20 pessoas da equipe “Ajudar só faz bem”, que não medem esforços para ajudar a Instituição.

No momento, a comissão está arrecadando prendas casa a casa e nos comércios, onde a população já conhece a tradição e fazem suas doações. Os interessados em colaborar podem entrar em contato com Leandro Barão (17) 99748-9200; Pedro Trento (17) 99718-1912 e Alziro Pereira (17) 99708-6000.

Marli Donizete da Silva, presidente do Leilão e secretária municipal de Saúde, falou de sua satisfação em colaborar. “Iniciei como voluntária em 2015 e é muito gratificante. Os pacientes são muito gratos pelo atendimento”, disse.

Ela ressaltou a importância do Hospital. “É uma entidade que presta serviços ao município com qualidade e respeito, tenho certeza de que todos os nossos usuários já foram atendidos ou seus familiares. A Santa Casa conta uma equipe qualificada e com equipamentos especializados e está de portas abertas para a população de Parisi”, complementou.

Marli solicitou o apoio da comunidade para o Leilão. “A equipe “Ajudar só faz bem” tem a satisfação de convidar a população parisiana e cidades vizinhas para participarem do 6° Leilão de Gado em prol Santa Casa Votuporanga. Quero frisar a importância das doações, pois é através delas que conseguimos realizar o evento com colaboração do povo e arrecadar verbas extras para dar continuidade aos atendimentos do Hospital”, enfatizou.

No dia do Leilão serão vendidos porções de mandioca, pastel de carne e pizza, espetos e kafta, cerveja, refrigerante e água. O evento conta com a parceria da Prefeitura e da Câmara Municipal.

Rosemir Lopes (Milão), do setor de Captação de Recursos, agradeceu o empenho. “A equipe “Ajudar só faz bem” é muito envolvida e movimenta toda Parisi. Agradecemos o trabalho voluntário e o quanto que vocês investem tempo e dedicação para auxiliar nossos pacientes”, disse.

O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, parabenizou a comissão pela iniciativa. “Os leilões são importantes fontes de recursos para nossa Instituição. Mas, também, são grandes motivadores. Nossos profissionais, médicos, colaboradores e parceiros se sentem acolhidos, valorizados pela população que veste a “camisa” da Santa Casa. Agradecemos Parisi e pedimos a contribuição de quem puder. Vamos juntos salvar vidas”, finalizou.