Inmet emite alerta de baixa umidade para os próximos dias no Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de alerta de baixa umidade que atingirá quase todo o estado de São Paulo nos próximo dias.

Segundo o Inmet, ao longo desta quinta-feira (20/6), o estado ficará em perigo potencial, com umidade relativa variando entre 30% e 20%. Os horários de maior risco serão entre as 11h e 19h. Durante esse período, o órgão recomenda que a população beba bastante água, evite desgaste físico e exposição nas horas mais quentes do dia.

As áreas do estado que serão mais afetadas com a baixa umidade são a cidade de São José do Rio Preto, a região metropolitana e o litoral sul do estado. Além de São Paulo, a baixa umidade irá atingir os estados de Minas Gerais, Goiânia , Tocantins Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Piauí e Bahia.

Incêndios florestais

A baixa umidade, característica do outono e do inverno, aumenta o risco de incêndios florestais. Na segunda-feira (17/6), a Defesa Civil de São Paulo emitiu uma alerta de incêndio para as regiões central e oeste do estado. Segundo o órgão, o tempo deve permanecer seco até pelo menos a próxima semana.

Em relação às temperaturas, o tempo continuará firme nos próximos dias. Na quinta-feira (20/6), a capital terá mínima de 14° e máxima de 27° C, segundo o Climatempo.