Depois de quase dez anos, Fernando e Sorocaba voltam a Votuporanga para a Expo Show

Dupla se apresentou pela última vez na cidade em 2013 e agora volta para matar a saudade dos fãs no dia 5 de agosto

Quase uma década depois de arrastar uma verdadeira multidão em sua última passagem por Votuporanga, a dupla Fernando & Sorocaba já se prepara para matar a saudade dos fãs de toda a região. Os sertanejos se apresentaram pela última vez na cidade em 2013 e, agora, voltam para a abertura, no dia 5 de agosto, da festa mais aguardada dos últimos tempos: a Expo Show 2022.

Conhecidos como os precursores do Sertanejo Universitário Fernando & Sorocaba tomam conta do palco principal da Expo Show com os maiores sucessos de sua carreira. São 14 anos de estrada com mais de dois mil shows pelo Brasil, Estados Unidos, Europa e América Latina, além de mais de 1.2 bilhão de visualizações no YouTube, em seus mais de 350 vídeos lançados, além de contabilizar 2,5 milhões de inscritos no canal e mais de 6,4 milhões de ouvintes nas plataformas do Spotify.

Os cantores, aliás, estão entre os cinco artistas mais ouvidos do Spotify com o hit “Só Não Divulga”, que teve participação especial de Tarcísio do Acordeon. A música também está em 126º lugar no TOP 200 Mundial da mesma plataforma, e no YouTube tem mais de 41 milhões de views.

Em suas redes sociais, a dupla, que também coleciona milhões de seguidores, reforçou o convite para que todos prestigiem o evento. “Nós temos um encontro marcado com vocês para o dia 5 de agosto na Expo Show, é o novo show da dupla Fernando & Sorocaba, esperamos vocês”, disseram os artistas em um vídeo que circula pelas redes.

A entrada para o show de abertura, assim como para todas as noites da festa será gratuita, mas quem quiser e puder pode colaborar com a campanha “Entrada Solidária”. Basta levar 1kg de alimento não perecível e entregar para os voluntários das entidades assistenciais parceiras do Fundo Social de Solidariedade, que estarão nos portões de entrada. Tudo que for arrecadado será destinado para as entidades assistenciais de Votuporanga.

Área Vip

Agora quem quiser ter uma visão ainda mais privilegiada do show e ficar bem pertinho dos artistas já pode adquirir a sua entrada para a Área Vip. Para o show de Fernando & Sorocaba o ingresso avulso no lote promocional é comercializado por R$100. Já para curtir as quatro noites da festa a permanente custa R$ 220.

Mas atenção. A Área Vip tem ingressos limitados e o lote vai virar em breve, então é bom correr para garantir o seu. As vendas seguem abertas temporariamente pelo site do Guichê Web (www.guicheweb.com.br/exposhow2022) ou no Escritório Oficial de Vendas, que fica na rua das Américas, 3456 – Galeria do Muffato – Box 12. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h e aos sábados das 8h às 15h. As vendas também são feitas por meio do telefone (17) 99718-3781.

Camarotes

As vendas dos camarotes também continuam. Quem busca um local ainda mais privilegiado na festa, os espaços, com vagas para até dez pessoas nos quatro dias, seguem à disposição, porém, é importante correr, pois faltam poucos. Quem já adquiriu o seu camarote também terá a chance de comprar convites extras.

A realização da ExpoShow fica por conta da Seven Produções. A festa tem apoio da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Votuporanga e patrocínios da Itaipava 100% Puro Malte, Unifev, Facchini e Net Rubi.