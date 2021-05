Vereadora Edinalva se reúne com deputado federal Roberto Alves e faz pedidos para Votuporanga

A vereadora Missionária Edinalva Azevedo se reuniu na manhã desta terça-feira, dia 25, com o deputado federal Roberto Alves, para apresentar reivindicações para Votuporanga.

Em seu gabinete em Campinas, o deputado federal recebeu em audiência a vereadora votuporanguense e recebeu de suas mãos reivindicações para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

De acordo com a vereadora, o deputado vai viabilizar junto à Receita Federal no sentido de viabilizar um ônibus para a Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga, para atender as mulheres moradoras da Zona Rural, levando até elas a oportunidade de realização de exames preventivos, visto que, muitas deixam de comparecer nas unidades de saúde devido as dificuldades enfrentadas de locomoção.

“É uma iniciativa que trará grandes benefícios a essas mulheres que buscam atendimento médico em Votuporanga, mas tem dificuldade em locomoção. Estamos buscando o apoio do deputado Roberto Alves para liberar esse ônibus junto à Receita Federal”, ressaltou a vereadora.

Na audiência, a vereadora Edinalva ainda pediu ao deputado recursos parlamentares para a instalação de academia a céu aberto e playground na “Praça José Sanches Peres Júnior” – na marginal que dá acesso ao distrito de Simonsen – saída de Votuporanga a Rio Preto.

Para a vereadora, uma cidade bem cuidada transmite uma melhor sensação de conforto, consequentemente valorizando ainda mais esses locais, por toda essa necessidade de revitalização e a necessidade de instalação de equipamento que são de baixo impacto, pensados como uma forma de estimular a população a sair do sedentarismo e começar a fazer atividades físicas e hoje, as academias são bem frequentadas por pessoas mais velhas, também tornando-se um espaço de convivência entre todos que frequentam as praças para a saúde e bem estar das pessoas.

LEGENDA: A vereadora Missionária Edinalva Azevedo em audiência com o deputado federal Roberto Alves.