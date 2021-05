Ex-vereador de Fernandópolis vai cumprir 4 anos em semiaberto

O ex-presidente da Câmara Municipal de Fernandópolis, Warley Campanha de Araújo, vai cumprir prisão em regime semiaberto decretado pela Justiça de Fernandópolis.

O mandado de prisão e recolhimento do ex-vereador foi cumprido nesta terça-feira, dia 4, após decisão do juiz da 1ª Vara Criminal, Glariston Resende. A Justiça também determinou a perda de função pública do cargo que ocupou no INSS.

Araújo foi condenado pelo então juiz Evandro Pelarin após desfecho de uma investigação promovida pelo Ministério Público e pelo Gaeco apresentado denúncia contra ele quando presidia a Câmara Municipal de Fernandópolis em 2009.

Warley foi acusado formalmente de extorsão contra o ex-assessor jurídico Ricardo Franco de Almeida, sendo preso e encaminhado a Cadeia Pública de Estrela d´Oeste.

A defesa de Warley conseguiu recursos mantendo em liberdade até a sentença transitada e julgada.

A Pena Imposta é de quatro anos, cinco meses e dez dias.