Dengue soma 51 mortes na região; Votuporanga registra 5.475 casos

No geral, a região noroeste do estado apresenta um cenário preocupante, com 51 mortes por dengue confirmadas até o momento. As cidades mais afetadas pelos óbitos são Votuporanga (9), Catanduva (6) e Olímpia (4).

Fernandópolis chegou a 1.033 casos positivos de dengue neste ano, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde atualizados na tarde de segunda-feira (17). Apesar do alto número, a cidade ainda não registrou óbitos pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Outras cidades da região também registram um número expressivo de casos:

Rio Preto: 13.497 casos

Votuporanga: 5.475 casos

Jales: 352 casos

Prevenção:

É fundamental a colaboração da população para combater a dengue. Medidas simples como eliminar os criadouros do mosquito podem salvar vidas.

Dicas:

Mantenha caixas d água tampadas

Limpe calhas e telhados

Descarte pneus e outros materiais que acumulam água

Use repelente contra mosquitos