Unifev realizará curso sobre aplicação de medicamentos injetáveis

A Unifev, por meio da sua graduação em Farmácia, promoverá uma capacitação para a aplicação de medicamentos injetáveis. Com uma carga horária total de oito horas, o treinamento será realizado no Laboratório de Análises Clínicas, localizado no Câmpus Centro.

O curso será supervisionado pelo Prof. Me. Bruno Benhocci Santana e ocorrerá nos dias 19 e 26 de outubro, das 12h30 às 16h30. Os participantes realizarão a aplicação de injetáveis pelas vias intradérmica, intramuscular, subcutânea e endovenosa. Os alunos serão capacitados tanto na teoria quanto na prática para a aplicação correta de medicamentos injetáveis. “O objetivo é preparar os futuros profissionais da saúde para realizarem esses procedimentos de forma adequada, segura, humanizada e eficaz, garantindo a saúde do paciente”, ressaltou.

De acordo com o coordenador do curso de Farmácia, Prof. Dr. Roberto Malta, o evento tratará de temas como a legislação vigente, normas e regras de biossegurança, as principais intercorrências associadas à aplicação de injetáveis, técnicas de antissepsia das mãos, além de abordar as boas práticas em salas de aplicação e o descarte adequado dos materiais utilizados. “Atualmente é crescente a necessidade no mercado de trabalho de profissionais qualificados para atender de forma eficaz os pacientes que acessam os serviços de saúde, seja em farmácias, hospitais ou unidades de saúde, tornando esse curso essencial para uma formação profissional completa”, enfatizou.

Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/injetaveis, até o dia 27 de setembro. O valor do investimento é de R$ 80, que pode ser parcelado em até quatro vezes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.