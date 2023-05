Hospital de Amor de Jales realiza semana de Enfermagem

As ações buscaram valorizar e reconhecer colaboradores que fazem parte da área que representa o maior corpo de trabalho no hospital.

Em comemoração ao Dia do Enfermeiro e ao Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, o Hospital de Amor Jales realizou diversas atividades na Semana da Enfermagem 2023, dentre cursos, palestras e outras ações de bem-estar e ação de graças, incluindo a participação de conselheiros do Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo).

A gerente de enfermagem da unidade, Talita Minella, ressaltou sobre a importância desses profissionais na instituição. “Presença constante durante todo o processo de atendimento e tratamento dos pacientes, os profissionais de Enfermagem são fundamentais para garantir o bem-estar dos pacientes, por isso as atividades desta semana foram uma forma de reconhecer e agradecer a todos que fazem parte desta equipe.”

A programação teve início no sábado (06), com a disponibilização de um “Curso de Curativos em Feridas Oncológicas”, disponibilizado pela Coloplast e ministrado por Talita Lima, Tatiane Dias e Rafaela Antonucci, em que foi abordado sobre a avaliação de feridas, indicação de coberturas e desbridamento de feridas oncológicas, com a participação de profissionais da Santa Casa de Jales, Santa Casa de Santa Fé do Sul, ESF Rubinéia e do HA Jales.

A grade de palestras contou com a participação da delegada titular da Delegacia da Defesa da Mulher de Jales, Dra. Mariana Alves Machado Nascimento, que discorreu sobre os direitos da mulher. A médica psiquiatra Dra. Maithê Crespo fez uma apresentação sobre o tema “Inteligência Emocional”.

“Nutrição e Bem-estar” foi o tema exposição feita pela nutróloga Dra. Eliana Cervantes, enquanto a psicóloga Dra. Cláudia Manfrin abordou sobre os aspectos da comunicação não-violenta. Houve ainda uma palestra sobre o conceito de meio de contraste iodado associado ao manejo de paciente de alto risco, apresentada pelo tecnólogo em radiologia, Tiago Porto.

Além da troca de conhecimento nas palestras e cursos, também foram desenvolvidas ações de valorização dos colaboradores com a realização de cortes de cabelo, hidratação, tranças, escova, higienização de pele, maquiagens e feitio de sobrancelhas com a parceria do Fundo Social de Solidariedade, do curso de Estética da Unijales – Centro Universitário de Jales e de representantes da Haskell e Mary Kay.

A semana foi encerrada na sexta-feira (12), o “Dia da Enfermagem”, com a celebração de Missa em Ação de Graças na Capela São Judas Tadeu e com a presença das conselheiras do Coren-SP – Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Luana Bueno Garcia e Patricia Crivelaro, que ministraram a palestra “Enfermagem: uma força para a Saúde Brasileira”.