Delegacia de Investigações Gerais prende ladrão que roubou R$ 45 mil em residência de Votuporanga

Na tarde de ontem, a equipe da DIG de Votuporanga prendeu um ladrão que roubou R$ 45 mil em residência.

No dia 25 de julho ele pulou o muro de uma residência localizada na Rua das Bandeiras, rendeu a empregada doméstica, e mediante grave ameaça, roubou R$ 45 mil reais em dinheiro, que estavam no guarda-roupas.

Após, se evadiu do local, tomando rumo ignorado, estando foragido desde então. Após trabalho de investigação desenvolvido pela DIG, o autor foi identificado como BUIÚ, conhecido dos meios policiais, recém saído da cadeia.

Diversas diligências foram realizadas e hoje , a equipe da DIG conseguiu localizar e prender BUIÚ, no Bairro Pacaembu, em Votuporanga.

Com o investigado, foi apreendido um veículo FIAT/UNO, que ele alegou tem comprado com parte do dinheiro roubado da vítima.

O criminoso foi apresentado na sede da DIG, permanecendo preso a disposição da Justiça.