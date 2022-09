Delegacia de Entorpecentes de Jales prende traficante que passava por Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Motorista de 21 anos tinha 8 kg de cocaína em carro

Agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a DISE de Jales, prenderam no último final de semana um traficante em Votuporanga que transportava 8 quilos de cocaína escondidos em um compartimento secreto no porta-luvas do veículo que também foi apreendido.

Um rapaz de 21 anos de idade, de Santa Bárbara d Oeste, levava a droga para a região de Jales. Ele estava sendo monitorado pelos investigadores e foi abordado na cidade de Votuporanga.

A droga apreendida é avaliada em cerca de R$ 580.000,00.A investigação prossegue para identificar outros envolvidos.

(Com Foco News)