No domingo, 12, a temperatura mínima pode chegar a 8ºC, com sensação térmica de 6ºC; confira previsão

A Defesa Civil emitiu alerta na tarde desta sexta-feira, 10, para a previsão de queda nas temperaturas em Rio Preto. A partir de domingo, 12, a temperatura mínima pode chegar a 8ºC, com sensação térmica de 6ºC.

Conforma o boletim meteorológico, divulgado pela Defesa Civil do estado de São Paulo, o dia mais frio será na terça-feira, 14, em que a previsão é de geada. “A recomendação é de atenção especial às pessoas mais vulneráveis, como idosos e crianças, além de reforço na hidratação”, diz o comunicado.

Neste sábado, 11, segundo o Climatempo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e a noite com poucas nuvens, sem chuva. As temperaturas marcam mínima de 15ºC e máxima de 24ºC.