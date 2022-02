Saev Ambiental inicia substituição de trecho de emissário no trevo de Parisi

A Saev Ambiental iniciou nesta sexta-feira (25.fev) a obra de substituição de 217 metros de tubulação de parte do emissário localizado na Vicinal Ângelo Comar, que liga Votuporanga à Parisi. A substituição é necessária para resolver em definitivo os problemas de vazamento de esgoto naquele local. O projeto prevê um investimento de aproximadamente R$ 500 mil.

Em diversas ocorrências, as equipes de operação da Autarquia realizaram a desobstrução por meio de hidrojateamento, e com o passar do tempo o procedimento deixou de ter o resultado esperado. “O aumento significativo na vazão de esgoto, principalmente em períodos chuvosos, acarretou num crescimento incalculável na vazão dos efluentes transportados pela tubulação, isso devido às interligações clandestinas de águas pluviais nos ramais de esgoto, somado ao estado em que se encontra a deterioração avançada da tubulação no trecho vistoriado”, explica o especialista em saneamento, o engenheiro civil da Saev Ambiental, Marcelo Cambrais.

De acordo com Cambrais, em caráter emergencial, a Autarquia realizou uma dispensa de licitação para a contratação da empresa responsável pela obra. O objetivo da modalidade é garantir mais agilidade no processo e reduzir os impactos negativos causados à população. “A empresa já iniciou a obra de que consiste na substituição dos tubos. Atualmente os tubos instalados subterraneamente são de concreto armado (600mm), e serão substituídos pelos de PEAD, com 800 mm, um material altamente resistente, flexível, e que proporciona uma garantia de vida útil de no mínimo 50 anos”.

A previsão é de que a obra seja executada em curto prazo, passando pelas etapas das construções da caixa para desvio de efluentes, duas caixa de interligação, execução do trecho de tubulação em substituição, obras dos poços de visita, desvio do fluxo para a rede projetada, e por fim a reconstrução e o recape asfáltico.

Para a execução total do projeto estima-se um investimento no valor de R$ 485.130,13, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra.

“Pedimos desde já desculpas à população que diariamente passa pelo local. Esta é uma obra necessária para resolver definitivamente os problemas com o vazamento de esgoto que ocorrem naquele trecho do emissário. A Saev Ambiental vem trabalhando incansavelmente para resolver as questões que afligem a nossa cidade”, enfatiza o superintendente da Autarquia, Antônio Alberto Casali.

Diário de Votuporanga