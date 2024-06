Para facilitar, Luiz Eduardo criou uma página na rede social com o intuito de concentrar todos os familiares na web. Ali, faria o convite para o primeiro encontro, em 2017, no qual reuniu 480 parentes vindos de Belém, Mato Grosso, São Paulo, sul de Minas Gerais e Espírito Santo. “A família é muito grande, não é fácil reunir esse povo todo não. Não existe nada mais importante do que a família, é o nosso berço, onde tudo começa. Nós temos respeito pelos mais velhos, pelos antepassados, aprendi os valores com a família. A festa é para manter os laços e as tradições”, comenta Luiz Eduardo.

Durante as pesquisas, Luiz Eduardo encontrou um familiar historiador que compartilhou com os demais o início dos “Donás”. Conforme o empresário, a descendência é italiana, sendo que o bisavô dele veio da Itália, com dois irmãos, para trabalhar nas plantações de café e se instalou em Birigui, graças à produtividade da terra, em 1917.