Na tarde desta segunda-feira (25/04), o prefeito Jorge Seba realizou a assinatura do Projeto da TV Tem, “Óleo do Bem” que, em parceria com o Programa Maritaca da Prefeitura de Votuporanga, visa fortalecer ainda mais a população a se conscientizar para a importância do descarte adequado do óleo de cozinha, assim como já é feito através do “Olho no Óleo”, da Saev Ambiental. Estiveram presentes o secretário da Educação, Marcelo Batista; o superintendente adjunto da Saev Ambiental, Gustavo Vilela; Luiz Ricardo Queiroz, diretor institucional da afiliada da TV Globo; e representantes das empresas parceiras, Instituto Triângulo e Cerol Óleo Vegetal.

O objetivo da campanha, que contará com o apoio da Secretaria da Educação por meio das 32 unidades escolares da rede municipal de ensino como pontos de coleta, é evitar que o óleo vegetal utilizado nas residências e demais estabelecimentos comerciais que o manuseiam, não seja jogado na pia pois, quando isso ocorre, pode entupir os encanamentos retendo restos de comidas, o que acaba atraindo insetos como ratos e baratas além também de chegar à rede pública de esgoto contaminando-a e acarretando em sérios problemas para o meio ambiente.

Com a arrecadação do óleo nas escolas municipais, que também deverá ocorrer em unidades privadas, ele poderá ser transformado em diversos produtos como sabão, composição de ceras, tintas e massa de vidraceiro, assim como na queima de caldeiras e transformado em biodiesel. A coleta adequada servirá ainda para colaborar na economia de recursos que seriam utilizados em gastos para solucionar problemas causados justamente pelo descarte incorreto desses produtos nas redes de coleta..

O prefeito Jorge Seba destaca a importância da campanha. “A união de esforços entre prefeitura, por meio da Secretaria da Educação e Saev Ambiental, com o projeto da TV Tem, é fundamental para darmos continuidade junto à população, assim como já fazemos com o projeto ‘Olho no Óleo’, na conscientização de colaborar com a preservação do meio ambiente. Os pontos de coletas serão nas nossas escolas municipais, fazendo com que elas sejam um instrumento de incentivo aos alunos, para que desde já tenham essa consciência ambiental também”.

Olho no Óleo

Em 2019, antes da pandemia paralisar vários setores e segmentos, de acordo com o responsável pelo projeto Maritaca, Abílio Calille Júnior, o município arrecadou 21 mil litros de óleo. “Esse dado é muito importante porque, além de preservar o meio ambiente, também passa por uma certificação que é fundamental para o ‘Selo Município VerdeAzul’, do Governo Estadual, que oferece certificação ambiental municipal conforme as iniciativas das Prefeituras na área de meio ambiente”, explica Abilinho.