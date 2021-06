Mãe deixa bebê em boca de fumo como ‘garantia’ de pagamento

Agentes da Polícia Militar resgataram um bebê de um mês e 27 dias de uma casa que funcionava como boca de fumo, em Pontes e Lacerda, cidade a 448 quilômetros de Cuiabá. O recém-nascido foi deixado no local pela mãe, como garantia de pagamento de dívidas com o tráfico.

A PM foi acionada pelo Conselho Tutelar para ajudar no cumprimento de uma medida judicial. Segundo a polícia, é comum a ocorrência de tráfico de droga, com apreensões e detenção de suspeitos, no local. Nenhum dos moradores tinham qualquer vinculo com a criança, que está sob os cuidados do Conselho Tutelar.

A mãe ainda não foi localizada.