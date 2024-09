Unifev repassa 607 litros de leite para instituições beneficentes

A arrecadação de 508 sacos de copos descartáveis, destinada à Santa Casa de Votuporanga, também foi uma das ações realizadas durante o Congresso de Negócios 2024, organizado pelos cursos de Administração e Ciências Contábeis.

A Unifev realizou na tarde de quinta-feira (5/9) o repasse de 607 litros de leite para nove instituições de assistência social. Na ocasião, foram entregues também 508 sacos de copos descartáveis à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. A solenidade de entrega ocorreu no Memorial Unifev, situado no Câmpus Centro.

Os produtos foram arrecadados pelos cursos de Administração e Ciências Contábeis, durante a realização do Congresso de Negócios 2024, promovido entre os dias 26 e 28 de agosto.

A entrega foi feita para a Santa Casa, Lar Frei Arnaldo, Lar São Vicente de Paulo, Lar Viver Bem, Casa Recanto da Mãe, Instituto Novo Sinai, Associação Beneficente Pater Noster, Centro Social, Associação Beneficente Caminho de Damasco e Associação Beneficente Fonte Viva, pela coordenadora de Administração e Ciências Contábeis, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues e pela coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune.

Para Francisco Machado, educador social do Instituto Novo Sinai, os alimentos serão muito úteis. “Com quase 20 anos de história, sempre fizemos atendimentos gratuitos, e doações como essa são importantes para continuar ajudando nossos acolhidos. Temos certeza que essa parceria com a Unifev será de grande valia para a comunidade do Novo Sinai”.

A presidente do Centro Social de Votuporanga, Eliete Guilherme, expressou sua gratidão à Instituição pelo apoio. “Cada doação que recebemos representa um passo fundamental para garantir o bem-estar das crianças e adolescentes atendidas por nós”.

Segundo a coordenadora dos cursos responsáveis pela arrecadação, “o envolvimento dos alunos em ações sociais é uma marca registrada dos nossos eventos. Eles têm autonomia para planejar, escolher as instituições parceiras e decidir como os recursos serão distribuídos”, explicou Lilian.

A coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social reafirmou o compromisso institucional com a comunidade, enaltecendo a proatividade dos cursos de graduação. “Nos sentimos realizados em ver os universitários de todos os nossos cursos tão engajados em ajudar o próximo”, finalizou Vanessa.