Curso gratuito sobre Abelha Rainha está com inscrições abertas pela Prefeitura de Votuporanga

Vagas limitadas e direcionadas ao público com idade a partir de 18 anos; inscrições on-line

Oportunizando capacitação profissional à população, a Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas para o curso gratuito “Abelha Rainha”, que será realizado de 6 a 9 de novembro, das 8h às 17h, no Sindicato Rural. Interessados nas vagas, que são limitadas e direcionadas ao público com idade a partir de 18 anos, devem inscrever-se no site https://linktr.ee/turismovotu .

Por meio de aulas teóricas e práticas, o objetivo é estimular e valorizar o segmento do turismo rural, que vem notando um crescimento econômico, auxiliando e colaborando com o acesso da população na entrada do mercado de trabalho.

O curso será realizado no Sindicato Rural de Votuporanga, localizado na Avenida Nasser Marão, nº 3.887 (Jardim Universitário) e abordará assuntos como métodos de criação, prevenção de acidentes de trabalho, proteção ambiental, entre outros.

A iniciativa é da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Cultura e Turismo: (17) 3405-9670, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.