COLÉGIO COMERCIAL DE VOTUPORANGA REALIZA FORMATURA DO CURSO DE AUXILIAR EM ENFERMAGEM

Com a presença de familiares, amigos, poder público e comunidade, alunos de toda a região participaram da cerimônia de formatura da Instituição

O colégio Comercial de Votuporanga celebrou com entusiasmo, na última quinta-feira, 17, na quadra coberta da Instituição, a formatura da turma de Auxiliar em Enfermagem. A solenidade contou com a presença de familiares, amigos, docentes e autoridades locais. A Mesa Diretora contou com a presença da Diretoria de Ensino de Votuporanga, representada pela Supervisora da Instituição, Maria das Graças Carminatti; da Câmara Municipal de Votuporanga, com a presença do presidente da casa, vereador Daniel David; do Gerente de Comunicação da Santa Casa de Votuporanga Christiano Guimarães e a Enfermeira Clínica e docente da Instituição Fernanda Medeiros; além do Sócio Mantenedor e Diretor da Instituição, prof. Esp. Antônio Alberto Casali, acompanhado de sua esposa Dra. Carmem Cristina, do Coordenador do curso, prof. Esp. Rauer Ferreira Franco e do Paraninfo da turma, prof. Esp. Luno Ferreira.

A cerimônia foi conduzida pelo Coordenador Geral da Instituição prof. Esp. Thiago Henrique Pires. A colação de grau ocorreu em um ambiente repleto de emoção e expectativa, evidenciando a formação de qualidade garantida pela Instituição.

Em seu discurso, o Diretor da Instituição, o professor Esp. Antônio Alberto Casali, destacou a importância da formação que o Colégio Comercial oferece para a sociedade, ressaltando que a profissão de enfermagem é mais que uma profissão, é uma missão. Ainda destacou a parceria que a Instituição possui com a Santa Casa de Votuporanga, e a rede municipal de Saúde a mais de 30 anos.

Para o Coordenador Geral da Instituição, professor Esp. Thiago Henrique Pires, O Colégio Comercial lança ao mercado de trabalho Auxiliares em Enfermagem altamente qualificados e parabenizou os formandos, destacando a qualidade da formação oferecida. “Carregamos um sentimento de realização, por essa turma que se forma com 90% dos formandos já empregados, esse é o objetivo da Instituição. Nos resta parabenizar todos os formandos pela trajetória que trilharam conosco e ainda estão trilhando com a complementação do curso para se tornarem técnicos”, afirmou o coordenador.

O Coordenador do Curso Técnico em Enfermagem, prof. Esp. Rauer Ferreira Franco, enfatizou o diferencial e qualidade do curso. “A nossa formação proporciona uma experiência prática fundamental aos nossos estudantes, sabemos que fizemos o necessário para prepará-los ao mercado de trabalho, sempre chamando a atenção para que conseguissem identificar suas missões pessoais na vida. Isso não apenas aprimora suas habilidades, mas também os prepara para os desafios reais da profissão”, destacou.

Usaram também a palavra o Presidente da Câmara Municipal de Votuporanga e o Gerente de Comunicação da Santa Casa de Votuporanga, exaltando a dedicação dos alunos, bem como a qualidade do ensino da Instituição.

HOMENAGENS

O aluno com melhor desempenho e assiduidade ao longo do curso recebeu a primeira edição do “Prêmio Aluno Destaque – Prof. Nivaldo Melara”, uma honraria conferida pela Instituição que homenageia o professor, que foi um ícone da educação e Votuporanga, falecido em 2020.

Após a cerimônia foi servido um coquetel aos presentes.