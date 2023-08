Média salarial de professores da região vai de R$ 2,5 mil a R$ 8,4 mil

Redes de ensino com docentes com mais tempo de serviço e maior jornada de trabalho explicam maiores remunerações

Um levantamento feito pelo Diário, com base em dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação, mostrou que a média salarial dos professores da rede municipal de ensino da região Rio Preto vai de R$ 2,5 mil a R$ 8,4 mil.

Os dados que evidenciam a disparidade salarial equivalem ao ano de 2020 – último informado pelo Inep. Na época, o piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica em início de carreira era de R$ 2.886,24. Em contrapartida, hoje a remuneração estabelecida pelo Ministério da Educação é de R$ 4.420,55.

A média foi alcançada por meio da divisão do valor da soma de todas as remunerações de docentes da rede de ensino com o do número total de professores do município. Os dados levam em conta o Censo Escolar e as informações disponibilizadas ao governo pelos empregadores, no sistema chamado Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

No ranking regional, Nova Aliança aparece como município que, em 2020, tinha a menor média salarial. Na época, um professor da educação básica do município ganhava em torno de R$ 2.595,88.

Segundo Adriano Cunha, supervisor de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Nova Aliança, a cidade melhorou a remuneração dos docentes, com o salário aumentando para R$ 3.182, em 2021. Contudo, ele diz que o município sofre com falta de recursos para conseguir dar um aumento maior aos docentes.

“Recebemos recursos do Fundeb, que é um recurso do governo federal, pago pelo número de alunos. Mas, como somos um município pequeno, não é um valor grande. Além disso, a gente preza muito pela qualidade do ensino. Com isso, optamos por salas com o número adequado de alunos e não cheias como em outras cidades. Isso faz com que tenhamos que contratar mais docentes, o que consequentemente faz com que não consigamos dar um aumento ainda maior aos professores”, disse Cunha.

Também aparecem no ranking dos municípios com menor média salarial, em 2020, Adolfo (R$ 2.792,49), Cajobi (R$ 2.672,29), Ipiguá (R$ 2.676,70), Mirassolândia (R$ 2.912,90) e Palestina (R$ 2.762,98).

Melhor salário

Do outro lado do ranking, Mirassol e Mesópolis aparecem como os municípios com maior média salarial de professores do Noroeste paulista. Em Mesópolis, a remuneração média foi de R$ 8.462,09, em 2020.

Contudo, isso não significa que a cidade é a que melhor remunera os professores na região de Rio Preto. Isso porque, de acordo com Diuva Moreira, coordenadora de Educação de Mesópolis, o que acontece na cidade de apenas 1.952 habitantes, é que 15 dos 20 professores da rede acumulam carga. Ou seja, só ganham mais, pois trabalham mais.

“Na cidade, nossa jornada é de 32 horas semanais. Por ser um município pequeno, com cerca de 250 alunos e duas escolas, muitos professores dão aula de manhã e à tarde, fazem mais uma jornada de 32 horas, totalizando 64 horas, o que faz o salário dobrar”, afirmou.

Para Catarina Almeida dos Santos, professora da faculdade de educação da Universidade de Brasília (UnB), o que parece ser bom financeiramente pode comprometer a qualidade do ensino.

“Um bom professor precisa estar em constante aprendizado, por isso a jornada de 40 horas semanais. Quando o professor precisa trabalhar mais para ganhar o que é seu direito, ele não consegue desenvolver todas as suas habilidades. Isso acaba por comprometer a qualidade do ensino do município”, falou.

Tempo de serviço

Já em Mirassol, a média salarial de R$ 7.744,44, em 2020, foi puxada pelo grande número de professores com mais de 20 anos dando aulas na rede municipal. Isso faz com que as gratificações ao longo do tempo aumentem, gerando uma maior média salarial.

“Para ter uma ideia, hoje, um professor que ingressa na rede municipal de ensino de Mirassol ganha aproximadamente R$ 2.700 mais os benefícios. Isso porque nossa jornada é de 30 horas, menor que Rio Preto, cuja jornada é de 35 ou 40 horas na semana. Entretanto, o que faz nossa média salarial ser alta é que em torno de 65% dos professores da nossa rede possuem muito tempo de casa. São professores que ao longo do tempo vão ganhando mais”, explicou Luzia de Fátima Paula, secretária da Educação de Mirassol.

Na cidade, segundo a secretária, existem professores com tanto tempo de serviço que já ganham próximo do salário do prefeito. “Isso acaba por explicar os motivos de termos uma alta média salarial em relação aos demais municípios da região”. Situação parecida com a que acontece em Mesópolis. “Aqui temos um professora que ganha, em torno de R$ 10 mil, por conta do tempo de serviço.”

Em Rio Preto, a média salarial dos professores era de R$ 5.535,82, em 2020. O Diário tentou desde quinta-feira, dia 17, uma entrevista com um porta-voz da pasta, mas não obteve retorno.

Para Catarina Almeida dos Santos, professora da faculdade de educação da Universidade de Brasília (UnB), o não pagamento do piso dos professores é mais um exemplo de como a educação não é prioridade no Brasil. “Quando não valorizamos o professor, estamos não valorizando aquilo que o estudante tem direito: a educação de qualidade.” (RC)

Fonte: https://www.diariodaregiao.com.br/cidades/educacao/media-salarial-de-professores-da-regi-o-de-rio-preto-vai-de-r-2-5-mil-a-r-8-4-mil-1.1263418

Rone Carvalho

rone.carvalho@diariodaregiao.com.br