De acordo com medição feita pela plataforma da Universidade de São Paulo (USP) e pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), a velocidade de contágio na região está em 0,72 – abaixo de um, o número é considerado ideal para conter o avanço da pandemia. Em um dia, foram 55 novas internações em enfermaria e UTI na região (esse número já chegou a 193). A média móvel de internações, que considera os dados da última semana, já bateu 153 no DRS, e nesta quinta-feira, 19, estava em um terço dessa quantidade, em 52.

Com a diminuição da quantidade de internações, o mesmo acontece com as mortes. E os cenários desesperadores vistos há alguns meses, de mais de uma centena de pacientes à espera de leitos de UTI na região e morrendo sem vaga, não é uma realidade neste momento. Em Rio Preto, leitos já foram desativados frente ao arrefecimento da pandemia.

O principal fator para a redução na ocupação dos leitos e, consequentemente, dos óbitos por Covid, é a vacinação. Ulysses Strogoff de Matos, infectologista do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, vinculado à USP, pontua que o coronavírus tem uma sazonalidade, ou seja, pode voltar a circular com mais intensidade e encontrar pessoas não imunizadas – seja porque a campanha ainda não as contemplou, seja porque tiveram Covid e ficaram temporariamente impedidas de se imunizar ou porque estão parcialmente vacinadas, somente com a primeira dose, que não confere a proteção total esperada do imunizante.

Há chances de a variante delta, mais contagiosa, agir com força no Brasil. “Quanto mais transmissível uma variante, maior a possibilidade dela fazer estrago.” É imprescindível que as medidas de segurança como uso de máscara, distanciamento social e lavagem das mãos continuem a ser adotadas.