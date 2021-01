Foram contemplados 18 espaços culturais e 42 artistas de Votuporanga:

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, cumpriu, de acordo com as orientações do Ministério do Turismo, da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), da Secretaria Municipal da Fazenda, da Procuradoria Geral do Município e do Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização da “Lei Emergencial Aldir Blanc” – Lei Federal Nº 14.017, de 29 de junho de 2020, nomeado pelo Decreto Nº 12.687, de 05 de outubro de 2020, todas as providências para que o município pudesse receber os recursos referentes a Lei Nº 14.017, de 29 de junho de 2020, desde o cadastro dos artistas locais e espaços artísticos e culturais; elaboração e publicação dos editais de Chamamentos Públicos dos Incisos II e III, do Artigo 2º; recebimento dos projetos; curadoria pela Comissão de Avaliação da Documentação, do Plano de Trabalho e do Projeto Técnico da “Lei Emergencial Aldir Blanc” – Lei Federal Nº 14.017, de 29 de junho de 2020, nomeada pelo Decreto Nº 12.718, de 21 de outubro de 2020; divulgação dos contemplados e solicitação de pagamento dos subsídios.