O acidente aconteceu na rua Olga Loti Camargo – esquina com a rua Minas Gerais- bairro São João e na queda, as duas crianças caíram ao solo, sofrendo traumatismo craniano.

Os meninos foram socorridos em um esforço conjunto entre as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Votuporanga e encaminhados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga.