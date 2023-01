Construções de três novas escolas seguem em andamento

Os bairros Carobeiras, Cidade Jardim e Colinas terão uma unidade escolar cada; serão duas escolas municipais e uma estadual

A Prefeitura de Votuporanga segue investindo em infraestrutura na área da educação com a construção de três novas escolas, duas municipais e uma estadual, que atenderão alunos dos bairros Carobeiras, Cidade Jardim e Colinas. Ao todo, através de recursos próprios e também dos Governos Estadual e Federal, por intermédio dos deputados Carlão Pignatari e Fausto Pinato, as obras terão um investimento total aproximado de R$16,7 milhões.

A obra mais recente teve início na última segunda-feira (16/1), com a construção de um novo Cemei no bairro Carobeiras. A escola contará com uma área edificada de 894,78 metros quadrados e abrangerá seis salas de aula com solário, uma sala de múltiplo uso, dois berçários, sanitários, pátio, cozinha, refeitório e espaços administrativos e de serviços. Será construída em um terreno aproximado de 2,6 mil metros quadrados próximo ao Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”.

O investimento na obra é de R$ 4.124.994,73 milhões, com recursos próprios e também do Governo Estadual, por meio do Fundo para Desenvolvimento da Educação (FDE).

Segue a todo vapor também, no bairro Cidade Jardim, o Cemei (Centro de Educação Municipal de Ensino Infantil) “Professora Magaly Maguollo Seba”, localizado em um terreno de cerca de 3 mil metros quadrados, com capacidade para atender até 188 crianças de 0 a 5 anos. O local terá dois blocos interligados por pátio cobertos compostos por salas de aula, solários, vestiários, lactário, refeitório, cozinha, playground, além de áreas administrativas e de serviços. Até o momento, cerca de 40% dos trabalhos previstos na obra, que terá 891 metros quadrados de construção, já foram executados.

O investimento na obra é de cerca de R$ 2,6 milhões, sendo R$ 1,580 milhão originário do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação (FNDE).

E o bairro Colinas também será beneficiado com uma nova unidade escolar estadual em um terreno aproximado de 7 mil metros quadrados localizado atrás do Centro Dia do Idoso “José Jacob Lopes”. A escola contará com dois pavimentos, sendo que no inferior terão duas salas de aula, uma de recursos, pátio, cozinha, refeitório, parte administrativa, quadra coberta e estacionamento. No piso superior serão instaladas 10 salas de aula, dois laboratórios, uma sala de informática e outra de leitura.

O espaço construído, de aproximadamente 3,5 mil metros quadrados, contará integralmente com recursos do Governo do Estado no valor de R$10.770.203,58.

“Precisamos investir em educação para construir o futuro de Votuporanga. Por isso, estamos trabalhando com a ampliação de novas unidades escolares, para atender o crescimento populacional, e também ampliando as escolas já existentes, além de implantar cada vez mais tecnologia em todas as salas de aula”, finalizou o prefeito Jorge Seba.