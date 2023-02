Criança de Araçatuba é sequestrada, estuprada e morta em MS

Uma menina de apenas 6 anos, identificada como Sophia de Almeida, foi sequestrada, estuprada e morta em Douradina (MS), na madrugada deste sábado (25). As informações são do portal 018 News. A criança é nascida em Araçatuba (SP), mas havia se mudado com a mãe para a cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de distância de Dourados (MS).

O autor do crime, que é usuário de drogas, de apenas 18 anos, foi preso em flagrante e acabou confessando ter tirado a vida da criança. O corpo foi encontrado pela manhã, em meio a uma lavoura de soja, próximo da casa da família da vítima.

O delegado adjunto da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, Mateus Rocha Rodrigues Alves, contou ao 018 NEWS que incialmente foi informado para a Polícia Militar que a moto havia sido subtraída. Na madrugada, chegou a informação de que a menina também não estava sendo encontrada pela família.

“Testemunhas então informaram que viram a menina na companhia do acuado. O rapaz foi preso pela manhã, próximo do local onde cometeu o crime, que incialmente ele negou, mas devido contradições, acabou por confessar”, disse o delegado.

O adjunto da Depac revelou que o corpo de Shofia foi localizado amarrado com peças das roupas dela. A provável causa da morte foi asfixia e estrangulamento.

Objetos da criança, como uma chupeta e peças de roupas dela foram encontradas em meio a plantação de soja, onde o corpo foi localizado.

O autor do crime é conhecido nos meios policiais como menor infrator.

A reportagem do portal 018 NEWS apurou que quando morou em Araçatuba, Sophia teria frequentado uma creche no bairro Etheucle Turrini. O motivo da mudança da mãe e dela para a cidade sul-mato-grossense não foi informado.

FLAGRANTE

O delegado Alves informou que após lavrado o flagrante, o acusado será denunciado para a Justiça pelos crimes de furto, estupro de vulnerável, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Também será pedida a prisão preventiva dele, que deverá passar por audiência de custódia ainda neste final de semana.

PERÍCIA

O local onde Sophia foi encontrada passou por perícia técnica. Vários objetos também foram apreendidos. O Corpo da menina foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Dourados, onde passará por exame necroscópico, antes de ser liberado para que a família faça o velório e sepultamento.