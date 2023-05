Criança de 5 anos morre após acidente entre carro e caminhões na região de Prudente

Uma menina de cinco anos morreu na noite desta quarta-feira (4) após um acidente envolvendo um carro e dois caminhões. O acidente aconteceu na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Indiana, na região de Presidente Prudente (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, o carro, com placas de Martinópolis (SP), transitava na rodovia entre Regente Feijó-Martinópolis, quando o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a lateral de um caminhão que trafegava no mesmo sentido.

Após a colisão, o carro capotou, invadiu a pista contrária e atingiu outro caminhão de frente. Quatro pessoas estavam no carro: o motorista, de 25 anos, uma passageira de 20 anos e duas crianças, de três e cinco anos. A vítima, de cinco anos, foi socorrida em estado grave e encaminhada para o Hospital Regional (HR) e, após atendimento médico, não resistiu aos ferimentos.

​O motorista do carro e os condutores dos caminhões, de 25 e 49 anos, foram submetidos ao teste do bafômetro, que não atestaram a presença de álcool no sangue. Ainda conforme a Polícia Rodoviária, a mulher de 20 anos é mãe das duas crianças que estavam no carro e o homem, de 25 anos, é padrasto.

O HR informou, por meio de nota, que o homem e a mulher permanecem internados com quadro de saúde considerado estável. Já a criança de três anos foi socorrida e recebeu alta hospitalar. SBT Interior