Homem invade mercearia e atira em duas pessoas no bairro Pró-Povo em Votuporanga.

O crime aconteceu por volta das 20h deste sábado na rua Paulo Moretti, no bairro Pró-Povo.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Votunews, um homem ainda não identificado, invadiu o estabelecimento comercial com uma pistola em mãos e atirou várias vezes.

Os disparos atingiram duas pessoas, uma delas foi socorrida ainda com vida pelo SAMU ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga em estado gravíssimo. Já a segunda vítima teria sido atingida por um tiro nas costas, e foi socorrida sem gravidade. Horas depois do crime, a vítima veio a óbito no hospital de Votuporanga,