Um homem de 42 anos morreu após bater o carro em uma árvore em Piraju (SP), na manhã do último sábado (30).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o homem estava dirigindo pela Rodovia Raposo Tavares (SP-270) quando próximo ao bairro Enseada, perdeu o controle do veículo e atingiu uma árvore.

Com o impacto, o homem ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido pelos bombeiros até o pronto-socorro do município com uma parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos.