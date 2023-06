Um morador de Votuporanga perdeu mais de R$ 33 mil ao cair em um golpe on-line chamado “falso leilão”. A vítima arrematou um carro VW/Golf Highline por meio da internet, momentos depois recebeu uma ligação sobre a compra e realizou a transferência do valor antes de saber que estava tratando com estelionatários.

O caso foi registrado em 3 de outubro de 2018, a vítima, identificada como S.A.R.C., entrou no site “Yamato Leilões” arrematou o veículo pelo valor de R$ 31.450,00, na sequência recebeu uma ligação telefônica feita pela empresa que ainda exigiu mais R$ 2.372,50 para abater o valor do frete do carro, que seria entregue em quatro dias, e mais a comissão do leiloeiro.