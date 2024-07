Criança de 4 anos morre em acidente doméstico em Mesópolis

Um trágico acidente doméstico abalou a comunidade de Mesópolis no último final de semana. Segundo informações preliminares, uma criança perdeu a vida após um terrível incidente ocorrido na casa de sua família, localizada na zona rural do município.

O acidente aconteceu quando a criança tentou pegar uma bola que estava atrás da TV, posicionada em cima de uma estante na sala. Na tentativa de alcançar o brinquedo, a criança puxou duas gavetas da estante, o que provocou a queda da televisão sobre seu tórax. O impacto foi fatal.

Imediatamente após o acidente, a criança foi socorrida e levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jales. Apesar dos esforços da equipe médica, a criança não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar e a equipe científica estiveram no local para realizar uma perícia detalhada e levantar mais informações sobre as circunstâncias do acidente. A comunidade aguarda ansiosa por mais detalhes que possam esclarecer o ocorrido e evitar tragédias semelhantes no futuro.

A família, devastada pela perda, velou e sepultou a criança às 17 horas deste domingo (14). Amigos, vizinhos e familiares compareceram ao velório para prestar suas últimas homenagens e oferecer apoio aos pais e parentes enlutados.