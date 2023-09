Foragida da Justiça de Paranaíba/MS é capturada em Jales

No início da manhã de ontem (28) policiais militares da 2ª Cia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior – Jales prenderam mulher procurada.

Equipe policial acionada para atendimento de ocorrência em apoio ao SAMU pela Vila Nossa Senhora Aparecida da Boa Vista, onde uma mulher estava com desvio de comportamento. No local a pessoa se encontrava alterada mas o médico informou a equipe policial que não iria medicar a mesma porque não havia necessidade.

Realizada pesquisa criminal via PRODESP nada foi constatado, porém ao consultar no Banco Nacional de Mandado de Prisão foi constatada a existência de um mandado de prisão preventiva em desfavor da indiciada, expedido pelo Juiz da Vara Criminal de Paranaíba/MS, referente o crime de furto qualificado (Artigo 155, § 4º, Incisos I e IV do Código Penal).

Dada voz de prisão e informada de seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer calada, a indiciada foi apresentada na Central de Polícia Judiciária permanecendo presa à disposição da Justiça.