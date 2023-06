CPI 5 da Polícia Militar muda o comando do Batalhão da região de Votuporanga; tenente-coronel Fávero deixa o comando

O alto comando do CPI 5 (Comando de Policiamento do Interior-5) de São José do Rio Preto) anunciou nesta sexta-feira, a mudança de comando do 16º Batalhão de Polícia Militar – sediado em Fernandópolis e que abrange a 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga.

A mudança atende a uma determinação do comandante do CPI 5 – Coronel Fábio Cândido e que abrangerá o comando-geral do Batalhão da PM de Fernandópolis, que atende em sua linha de atuação a 49 municípios da região – incluindo Votuporanga, totalizando 577 policiais militares.

Com a mudança, deixa o comando do Batalhão de Fernandópolis, o tenente-coronel Édson Fávero – que reside em Votuporanga e que por muitos anos, conduziu a 3ª CIA da cidade, sendo como então tenente ou capitão da corporação. Em seu posto, assumirá o comando regional da Polícia Militar, Tenente-Coronel Mario Luciano Siconeli e equipe.

Em seu último dia no Comando da PM da região, tenente-coronel Fávero deixou uma mensagem aos seus comandados, ressaltando que “se erros foram cometidos, a convicção é de que os acertos foram infinitamente superiores”. O votuporanguense tenente-coronel Fávero foi convocado a servir no CPI5 de Rio Preto. Em sua mensagem, Fávero destaca que na Polícia Militar missão recebida há de ser cumprida.

LEIA A MENSAGEM:

“É chegada a hora de me despedir da função de Comandante do 16º Batalhão de Policia Militar do Interior – Fernandópolis, Unidade onde por 25 anos dei o meu melhor. Honestidade, caráter e compromisso com a profissão sempre foram pilares por mim observados. Se erros foram cometidos, a convicção é de que os acertos foram infinitamente superiores.

Aos 577 policiais militares dos 49 municípios que compõem o 16º BPM/I, que ombrearam comigo a nobre missão de servir e proteger a população com responsabilidade e de forma incansável, minha eterna gratidão.

Fui convocado a servir no CPI-5 – São José do Rio Preto e na Polícia Militar missão recebida se cumpre. Homens e comandantes passam, são substituíveis. A Polícia Militar é eterna.

Meus votos de sucesso ao meu sucessor, Tenente Coronel Mario Luciano Siconeli e equipe. Que Deus lhes abençoe em dobro na condução deste honrado Batalhão. Forte abraço a todos.” – Tenente Coronel Edson Fávero.

REPORTAGEM: VOTUNEWS (crédito obrigatório)