Malote com R$ 60 mil é roubado por bandido

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um malote que conteria R$ 60 mil foi roubado durante assalto, em Avanhandava. A quantia pertenceria a um estabelecimento do município. O caso ocorreu na última segunda-feira (23), pouco antes das 12h.

Segundo apurado pela reportagem Jornal Interior, de Penápolis (SP), funcionários estavam em um carro indo até uma agência bancária depositar o montante quando, no trajeto, foram surpreendidos por uma pessoa conduzindo uma motocicleta.

Ele apontou uma arma em direção ao motorista e anunciou o assalto, fugindo com o malote. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas, no entanto, nenhum suspeito foi localizado e preso. As vítimas não se feriram e um inquérito foi instaurado para investigar o caso. (Ivan Ambrósio/Jornal Interior)