“Covid Cello Project”: músico votuporanguense integra vídeo com artistas de todo o mundo

Músico de Votuporanga integra projeto de encontro internacional de violoncelistas que reuniu artistas dos 5 continentes.

Um encontro virtual inusitado que reuniu os melhores violoncelistas de vários países e regiões do mundo teve a participação do músico votuporanguense Alex Massuia, professor da Escola Municipal de Artes.

O resultado foi a produção de um vídeo da música “Adágio para Cordas” de Samuel Barber, com 278 participantes, lançado em 29 de agosto. Não sendo escolhida ao acaso, a obra é comumente usada em momentos de angustia e tristeza.

O projeto intitulado “Covid Cello Project”, organizado pelo estadunidense Tony Rogers, reúne violoncelistas de todo mundo remotamente. As peças são enviadas aos músicos uma semana antes. Ao todo, foram 10 projetos concluídos até agora, que podem ser encontrados através do site www.covidcelloproject.com , ou no canal do youtube @zorastor.

Segundo Alex Massuia, “foi uma oportunidade incrível interagir com profissionais, professores renomados e estudantes de violoncelo, de diferentes escolas e regiões”.

Para o maestro Mazinho Sartori, “é um orgulho ver o nome de Votuporanga representado ao lado de grandes centros artísticos como Nova York, Londres, Paris, Roma e outras cidades ao redor do mundo”.

Massuia é integrante da Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes, professor de violoncelo, contrabaixo, e teoria musical e membro da Camerata Villa-Lobos de Votuporanga.