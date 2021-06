Equipamentos têm como objetivo facilitar a respiração de pacientes com deficiências pulmonares.

A Santa Casa de Votuporanga recebeu uma importante contribuição na assistência de pacientes internados diagnosticados com Coronavírus. A Instituição ganhou oito capacetes respiradores da empresa Plasútil, produzidos em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), Senai, Secretaria Municipal da Saúde de Bauru e Lume Light.

Os equipamentos são destinados para o tratamento de pessoas com sintomas respiratórios da COVID-19 que tenham queda de saturação de oxigênio. O kit é composto por um filtro de ar, conexões, os itens para os ajustes necessários e o capacete. “É uma bolha impermeável de uso individual, com conexões respiratórias. Portanto, trata-se de uma interface adjuvante entre paciente e ventilador mecânico ou outro dispositivo gerador de fluxo e pressão, reduzindo o esforço respiratório do assistido”, explicou a coordenadora de Fisioterapia da Instituição, Camila Furlan.

O capacete respirador envolve a cabeça inteira do paciente e é selado com um colar macio e hermético ao redor do pescoço, uma forma de fazer com que o ar chegue ao assistido e forma não-invasiva, diferente da intubação.

Camila ressaltou os benefícios. “Os pacientes acometidos pela COVID-19, com risco de evolução para a ventilação mecânica invasiva, podem se beneficiar com o uso do equipamento, a fim de evitar a intubação orotraqueal, com melhora da função pulmonar, aumento do percentual de oxigênio e diminuição da sensação de claustrofobia causado pela máscara de ventilação não-invasiva”, destacou.

O provedor Luiz Fernando Góes Liévana agradeceu a doação. “A Santa Casa tem sido alvo de muitas colaborações, principalmente neste período de pandemia, e poder contar com a solidariedade de empresas como a Plasútil, só reafirma a nossa missão, que é salvar vidas. Nosso muito obrigado”, finalizou.