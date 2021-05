Atrações musicais de coral, orquestra, recital, banda e poesia foram programadas.

A Prefeitura de Votuporanga irá realizar uma edição especial do Cultura On-line neste final de semana em homenagem ao Dia das Mães. Com uma programação artística repleta de apresentações musicais mesclando coral, orquestra, recital e banda, além de poesia, o evento da Secretaria da Cultura e Turismo contará com a participação de artistas convidados, alunos do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (Niac), da Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes de Votuporanga e Associação Cultural Zequinha de Abreu. O público poderá acompanhar pelo YouTube e Facebook da Prefeitura a partir das 13h no sábado (08) e domingo (09), Dia das Mães.

Programação

Abrindo o evento no sábado, a Associação Cultural Zequinha de Abreu, por meio da Banda, apresenta um show emocionante intitulado “De Coração pra Coração”. Com amor e carinho da equipe, composta por mais de 30 músicos, a homenagem ao Dia das Mães será feita através de repertório agradável e som contagioso.

O dançarino Ticko BBoy fará o encerramento às 14h com apresentação do espetáculo de Danças Urbanas “Hip Hop na Mala” utilizando como elementos de diálogo cênico uma mesa, uma mala e seu conteúdo. A linguagem de dança Breaking remetida ao experimental, onde as formas de movimento e complexidades transmitem o cotidiano da cultura Hip Hop.

No domingo, o evento inicia às 13h com o cantor Márcio Zarsi, trazendo o show intimista “Mãe, grato sou” com canções que demonstram gratidão às mães. Na voz e no piano, no canto solo e em coro, o artista traz pitadas de carinho e algumas surpresas nesse dia especial.

Finalizando as comemorações desse dia, às 14h, a Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes, sob a regência do Maestro Mazinho Sartori, apresentará o concerto “Inesquecível”. Gravado em 2019 no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, o show é composto por clássicos populares que marcaram época e ainda vivem na memória, encantando os ouvidos de toda as gerações, dentre eles, o grupo ABBA, The Carpenters e Roberto Carlos.

Intervalos

Entre as atrações dos dois dias haverá encenações especiais mais curtas nos intervalos. No sábado, a Camerata Villa-Lobos de Votuporanga, que traz em seu estilo a música instrumental, erudita e popular, apresenta a canção “Signore dele Cime” em parceria com o coral italiano Coro Castel Penede. A obra tradicional do cancioneiro italiano foi composta em 1958 por Bepi di Marzi em homenagem ao seu amigo Bepi Bertagnoli, que faleceu em 1951.

Outra apresentação desse dia durante os intervalos é do músico Amilar Riva, e o Projeto “Recital de Violão”, contemplado com ProAC Município 2019, com trechos do show composto de músicas clássicas nacionais e internacionais que representam a identidade e diversidade dos povos sul-americanos. O artista é um músico autodidata, mas, se aprofundou em estudos de música e violão clássico através de cursos com professores e maestros renomados.

Nos intervalos das atrações do domingo, o Projeto “Arte e Vida”, que apresenta, no formato de vídeos, interpretações produzidas por alunos e artistas locais convidados. É coordenado por Graziella Fuscaldo no NIAC (Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas) e traz o ator Rupert Azevêdo interpretando o poema autoral “Verbo Amor”. E o jovem cantor Marco Muzi apresenta o vídeo especial “Como é grande o meu amor por você”, gravado para a ocasião do Dia das Mães.

Hashtag

O Cultura On-line passa a adotar #CulturaOnLineVotu como hashtag oficial para aproximar os telespectadores que acompanham o evento. Utilizada nas redes sociais por meio do símbolo do jogo da velha, quando publicada, vira um hiperlink e, ao ser clicada, filtra publicações em comum relacionadas a determinado assunto, direcionando o usuário a interagir com outras pessoas sobre aquele tema.

“A ideia tem como objetivo conectar cada vez mais com o público, assim como já vinha fazendo ao exibir os comentários na tela durante as apresentações”, disse a secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaina Silva.