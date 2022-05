Covid-19: Votuporanga registra 338 novos casos em 7 dias

De acordo com último informe divulgado, o número de hospitalizados subiu para 4 e o de monitorados em domicílio saltou para 883.

Um levantamento do jornal Diário de Votuporanga com base dos informes divulgados pela Prefeitura de Votuporanga/SP entre os dias 18 e 24 de maio aponta que 338 novos casos de Covid-19; na média, cerca de 48/dia.

De acordo com o boletim divulgado para o período de 18 a 22 de maio, 189 casos foram registrados; já no dia 23 outros 13 casos e, novamente no dia 23, e 24, mais 136 positivados para o novo coronavírus no município.

De acordo com o último informe, Votuporanga teve um aumento no número de internados e possui agora quatro pacientes hospitalizados em ala. Outro dado que chamou atenção foi o salto no número de monitorados em domicílio que chegou aos 883.

Um ponto positivo é a ausência de novas mortes, em Votuporanga, 492 pessoas tiveram suas vidas ceifadas pela em decorrência da Covid-19.

Vacinação

Com progressão discreta, o vacinômetro municipal registra 235.057 doses de imunizantes aplicadas; sendo 88.221 em 1ª dose; outras 85.554 em 2ª dose, e outras 61.282 em 3ª dose/reforço.

Vacinômetro não aponta a vacinação infantil em Votuporanga e nem mesmo a 4ª dose para pessoas acima de 60 anos.

Covid-19 no Brasil

O Brasil registrou 132 mortes por Covid-19 em 24 horas e com isso a média móvel de mortes subiu para 103. Na terça-feira o número foi 98 e na segunda-feira (23), o indicador marcava 97.

O país também 9.787 novos casos da doença, segundo atualização do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) realizada nesta quarta-feira (25). A média de móvel de casos e está em 14.970.

Os índices consideram a média de contaminações e de mortes registradas nos últimos sete dias.

Esses dados permitem o acompanhamento dos indicadores da pandemia sem eventuais distorções causadas por possível subnotificação aos fins de semana.

A atualização não conta com novos dados Acre e Roraima por conta de problemas técnicos no acesso à base de informações dos sistemas. Dessa forma, por isso foram mantidos os mesmos números do dia anterior.

O Brasil registrou 30.846.602 casos e 666.037 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020.