MAIS UMA PERDA EM VOTUPORANGA: morre o conhecido taxista Nilsinho Marastengon

Mais uma perda para Votuporanga. Morreu na tarde desta quarta-feira, dia 24, na Santa Casa de Votuporanga, o conhecido taxista e comerciante Nilson Marastengon, o Nilsinho, aos 46 anos de idade. Ele estava internado há 21 dias, após ser infectado com a COVID-19 e veio a óbito nesta tarde de quinta-feira.

Ele era casado com a conselheira tutelar Cristiana Pereira – irmã do vereador licenciado e atual secretário municipal de Direitos Humanos, Emerson Pereira. Cristiana se recuperou da COVID na última semana, quando recebeu alta hospitalar. A mãe de Cristiana e Emerson, a senhora Maria se encontra internada se recuperando do Coronavírus.

Nilsinho era bastante conhecido na cidade, deixa ainda os filhos Alefe Ronaldo Pereira e Thaisa Marastengon Pereira e o neto Bernardo.

Seu corpo será sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga e não haverá velório.

