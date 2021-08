PERDA: morre a senhora Lindaura Ramos Moitinho, aos 81 anos de idade

Faleceu neste domingo (22), às 6h30, no Hospital de Base em São José do Rio Preto, aos 81 anos, a votuporanguense, Sra. Lindaura Ramos Moitinho. Aposentada, ela deixa as filhas Marilza, Marlene, Maria Donizete e Shirley, além dos netos: Anna, Carla, Priscila, Laura e Renan.

Católica, teve como seu último endereço a Rua Acre em Votuporanga. Seu corpo será velado neste domingo no Velório Municipal de Votuporanga a partir das 13h. O seu sepultamento ocorrerá às 17h, também neste domingo, no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.

(Com Diário de Votuporanga)