Embate foi acordado depois que o ex-vereador Erineu Alves criticou a gestão municipal

A cidade amazonense Borba, situada a 150 km de Manaus, foi palco de uma luta de MMA protagonizada pelo prefeito do município, Simão Peixoto (PP), e o ex-vereador Erineu Alves da Silva (PPS), conhecido como Mirico. Os 2, que já trocaram críticas, subiram ao tatame na madrugada do último domingo (12).

A luta teve como objetivo arrecadar alimentos em prol de famílias de baixa renda da região, de acordo com o UOL. O embate foi acordado depois que Mirico criticou a gestão do prefeito em setembro, desafiando-o para uma luta.

Nas imagens, Mirico é o lutador com tornozeleira no pé direito.

A luta teve 3 rounds. No começo do embate, o ex-vereador deferiu uma sequência de chutes contra Simão Peixoto, que foi ao chão. Apesar do começo atordoado, o prefeito venceu a luta.

Ao ser declarado vencedor, Simão afirmou que aceitou o desafio de seu adversário político para “incentivar” o esporte no município.