Cosmorama repassa mais de R$ 45 mil para Santa Casa de Votuporanga

Recurso foi arrecadado durante o leilão realizado em dezembro do ano passado, no Salão Paroquial.

Cosmorama começou 2023 fazendo o bem e colaborando com a Santa Casa de Votuporanga, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista. Voluntários destinaram R$ 45.759,00 para o Hospital votuporanguense, recurso arrecadado com a edição do Leilão “União pela Vida”.

O evento foi promovido em dezembro do ano passado, no Salão Paroquial de Cosmorama, e reuniu um grande público. Parte da renda foi direcionada para a Instituição, beneficiando assim milhares de pacientes.

Parte da comissão voluntária esteve na Santa Casa nesta quinta-feira (12.jan) para a entrega dos recursos. Estiveram presentes: Luís Fernando Gonçalves (Bigo)- prefeito; Nelson Narciso da Silveira Junior (Juninho Silveira) – vice – prefeito; Vagner Donizete dos Santos – presidente da Câmara Municipal de Cosmorama; Renam Dias da Silveira – vereador e Aparecida Gardini – secretária do Departamento de Saúde.

O grupo foi recepcionado pelos diretores Marcos Garcia e Adauto Mariola; pelo administrador hospitalar Angelo Jabur Bimbato e pelo responsável do setor de Captação de Recursos, Rosemir Lopes (Milão). Eles percorreram a ala F e Pediatria, conhecendo as estruturas reinauguradas no ano passado.

Aparecida Gardini destacou que Cosmorama é um dos 17 municípios da microrregião, que são atendidos pela Santa Casa de Votuporanga, nos serviços de Pronto Socorro – mediante regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), consultas ambulatoriais, internações clínicas e cirúrgicas, exames para diagnóstico e tratamento dialítico, entre outros.

Bigo ressaltou a importância do Hospital. “A região depende da Santa Casa, a Instituição é tudo para nós. Fazemos evento para colaborar, porque precisamos e muito dos atendimentos”, disse.

Renam comemorou o resultado. “Ficamos muito satisfeitos em poder entregar este valor. Foi um evento de sucesso, graças ao empenho de todos”, afirmou.

O diretor Marcos Garcia enfatizou a importância da contribuição. “O nosso provedor Dr. Roberto Biazi decidiu que os recursos destes eventos, promovidos pela sociedade, são utilizados a favor da sociedade. Assim como fizemos na reforma da Pediatria e ala F, pretendemos revitalizar a ala G neste ano”, disse.

Mariola finalizou agradecendo Cosmorama. “Os municípios são bem solidários com nosso Hospital. Estivemos presente no leilão e vimos todo o amor que Cosmorama tem por nossa Santa Casa, arrematando os lotes e prestigiando o evento. Nosso muito obrigado”, finalizou.