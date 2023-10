Dia das Crianças: escolas municipais terão diversas atividades especiais durante toda a semana

Atividades integram o calendário comemorativo das escolas e contribuem para o processo de ensino e aprendizagem, com foco no bem estar e na vivência de novas experiências

Que tal uma semana diferente? Dedicada exclusivamente para a diversão das crianças da rede municipal de ensino? Em Votuporanga, a Semana das Crianças já é tradição em todas as escolas do ensino infantil e fundamental. Nesta segunda-feira (9/10), as salas de aula e os pátios ganharam ainda mais vida, com a chegada de personagens, brinquedos e novas brincadeiras.

Entre as ações que serão desenvolvidas nas unidades com as mais de 9 mil crianças, estão atividades como sessão de cinema, show de talentos, dia da fantasia, futebol de sabão, dia do brinquedo, cama elástica, pebolim, brinquedos infláveis, recreação com palhaços, cabelo maluco, confecção de massinha de modelar, pintura facial, oficina de brinquedo reciclável e muito mais. As crianças também são presenteadas com uma volta pelas ruas de Votuporanga no trenzinho.

O prefeito Jorge Seba e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, acompanhados do secretário da Educação, Marcelo Batista, visitarão algumas unidades escolares para conferir a programação. “Ver as crianças saudáveis, brincando e se divertindo enche nossos corações de alegria e esperança. Essas atividades também contribuem no desenvolvimento delas, além de garantir o bem-estar”, disse o prefeito.

Conecta Criança

Além das atividades na rede municipal de ensino, a Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social de Solidariedade, promoverá nesta quinta-feira (12/10), a segunda edição do Conecta Criança. Neste ano, a festa será no Parque da Cultura, das 15h às 19h, com uma programação repleta de atrações, brincadeiras e brinquedos gratuitos.

Entre os destaques, diversas oficinas recreativas e a tradicional volta da “Carreta Animada Conecta Criança”, além do show com o grupo “OssoBanda”, atração contemplada pelo Edital do Programa de Difusão Cultural promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. A banda se apresentará no palco externo, a partir das 17h, contando histórias através de canções autorais ao estilo rock and roll; em seguida, com início às 18h15, haverá no auditório externo, a Batalha de Breaking; e para finalizar, a tradicional Banda Zequinha de Abreu entra em cena a partir das 19h no palco externo. A programação completa pode ser acessada nas redes sociais: @prefvotuporanga.

A realização é da Prefeitura de Votuporanga, através do Fundo Social de Solidariedade e de todas as Secretarias Municipais em parceria com a Saev Ambiental, Unifev, Rádio Cidade 94,7 FM, Jornal A Cidade, Léo Clube de Votuporanga e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.