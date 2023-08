Fernandopolense vai assumir vaga no Comitê de Pessoas na Petrobras

O conselho de administração da Petrobras (BVMF:PETR4) (CA) aprovou o advogado fernandopolense José Affonso de Albuquerque Netto como novo membro externo do Comitê de Pessoas (Cope) do colegiado para completar o período de gestão até 2024. A aprovação foi informada pela estatal à Comissão de Valor Mobiliários (CVM).

Estratégico na dinâmica de indicações à companhia, o Cope guarda dentro de si um subcomitê de elegibilidade, o Celeg, que emite pareceres baseados na legislação e no estatuto da Petrobras sobre a viabilidade de indicados a cargos de alta gestão ou administração da companhia. Esses pareceres têm teor consultivo, sendo ou não respeitados pelo conselho, muito embora tenham grande peso junto a investidores.

Na reunião do CA do último dia 28, Albuquerque Netto recebeu o aval de todos os 10 conselheiros presentes, entre representantes do governo federal, acionistas minoritários e da representante dos funcionários, Rosângela Buzanelli. O conselheiro Sergio Rezende não esteve presente. O nome do advogado foi apresentado aos demais conselheiros pelo presidente do CA e secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Pietro Sampaio.

No site da Petrobras, o Cope aparece presidido pelo historiador Maurício Renato de Souza, também membro externo e chefe de gabinete do Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD). No Cope também estão o conselheiro minoritário Marcelo Gasparino, o majoritário Vitor Saback, além do advogado Arthur Cerqueira Valério, mais um membro externo.