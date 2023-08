Polícias Civil e Rodoviária apreendem 100 tabletes de cocaína e fuzis

Após três meses de investigações, policiais civis da área do Deinter 8 (2ª DISE/Deic8), com apoio de policiais militares rodoviários abordaram, na Rodovia Raposo Tavares, no Município de Regente Feijó, uma carreta de transporte de combustível e apreenderam, com o motorista, duas malas contendo 100 tabletes de cocaína e 3 fuzis 7,62, uma deles de fabricação personalizada.

A ocorrência está em andamento e será apresentada na 2ª Dise/Deic 8 de Presidente Prudente para lavratura do auto de prisão em flagrante delito.

O entorpecente ainda não foi pesado.